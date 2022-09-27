В Москве, в Люблине, построят жилой дом с подземным паркингом в рамках реновации
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
Она пояснила, что это будет восьмисекционное здание переменной этажности.
«Дом рассчитан на 348 квартир, в каждой из которых будет лоджия. 88 квартир будут однокомнатными, 197 — двухкомнатными и 63 — трёхкомнатными. Часть из них приспособят для комфортной жизни маломобильных граждан», — уточнила Яковлева.
Ранее НСН сообщала, что с начала программы реновации более 66 тыс. москвичей переехали в новое жильё.