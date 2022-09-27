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В Москве, в Люблине, построят жилой дом с подземным паркингом в рамках реновации

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Глава Москомэкспертизы Анна Яковлева заявила, что в столичном районе Люблино, на улице Верхние Поля построят жилой дом с подземным паркингом по программе реновации.
В Москве, в Люблине, построят жилой дом с подземным паркингом в рамках реновации
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Она пояснила, что это будет восьмисекционное здание переменной этажности.

«Дом рассчитан на 348 квартир, в каждой из которых будет лоджия. 88 квартир будут однокомнатными, 197 — двухкомнатными и 63 — трёхкомнатными. Часть из них приспособят для комфортной жизни маломобильных граждан», — уточнила Яковлева.

Ранее НСН сообщала, что с начала программы реновации более 66 тыс. москвичей переехали в новое жильё.

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