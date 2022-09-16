Роспотребнадзор проинспектировал механический завод и детский сад в Балашихе
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Об этом сообщает телеканал «360».
На предприятии эксперты измерили уровень шума, освещения и качество воздуха, провели диагностику других условий работы. Все показатели оказались в норме, в том числе те, которые исследовали уже позже в лаборатории.
Инспекторы также проверили организацию питания в детском саду №12 в Балашихе.
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