Роспотребнадзор проинспектировал механический завод и детский сад в Балашихе

Сотрудники Роспотребнадзора проверили условия работы на механическом заводе в Балашихе, а также организацию питания в детском саду №12.

Об этом сообщает телеканал «360».

На предприятии эксперты измерили уровень шума, освещения и качество воздуха, провели диагностику других условий работы. Все показатели оказались в норме, в том числе те, которые исследовали уже позже в лаборатории.

Инспекторы также проверили организацию питания в детском саду №12 в Балашихе.

Ранее ФАН сообщало, что в Сочи 27—30 сентября состоится Всероссийская неделя охраны труда.