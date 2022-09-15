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Миколог Гмошинский рассказал о правилах приготовления грибов

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Миколог, кандидат биологических наук Владимир Гмошинский, старший преподаватель кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ, научный сотрудник Полистовского заповедника рассказал, какие правила нужно соблюдать при готовке грибов.
Миколог Гмошинский рассказал о правилах приготовления грибов
  • РИА Новости

Приготовление грибов в первую очередь зависит от того вида, с которым вы имеете дело в данной конкретной ситуации, сообщил эксперт в разговоре с изданием «Вести Подмосковья».

«В Подмосковье есть несколько видов грибов, которые вообще можно есть сырыми. Это и белый гриб (только не путайте его с подберёзовиком), и серно-жёлтый трутовик, и вешенка. Однако, по большому счёту, эти грибы всё-таки требуют термической обработки. А вот рыжики (группа грибов из рода Lactarius) — это гриб, который можно и нужно есть в сыром виде. Свежесобранные грибы нарезают на несколько частей, присаливают, ждут 10—15 минут и едят. Получается неповторимый вкус с пикантной остринкой», — отметил специалист.

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