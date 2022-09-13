На Камчатке открыли кластер по обучению специалистов в области горнодобывающей промышленности

На Камчатке открыли первый в стране кластер по подготовке специалистов для горнодобывающей промышленности, сообщает ОТР.

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Учреждение планирует выпускать более сотни горных мастеров, машинистов буровых установок, погрузчиков и сварщиков. Кластер будет действовать на базе политехнического техникума.