военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Психолог Мухина посоветовала студентам начинать карьеру в период обучения

Короткая ссылка
Психолог и карьерный консультант Анна Мухина заявила, что при правильном подходе у студента после окончания вуза не возникнет проблем с трудоустройством.
Психолог Мухина посоветовала студентам начинать карьеру в период обучения
  • РИА Новости

Если молодой человек серьёзно относится к будущей профессии и задумывается о том, как он будет строить свою карьеру, то, конечно, ещё в вузе важно получить профессиональный опыт, отметила эксперт в эфире «Радио 1».

«Даже во время практики студент часто закрепляется в какой-то организации. Большие компании заинтересованы, чтобы растить себе сотрудников, поэтому предлагают программы стажировки и отслеживают в вузах студентов», — добавила Мухина.

Она посоветовала студентам обратиться за помощью к специалистам для составления первого резюме.

Ранее проректор Государственного университета управления Александр Троицкий в беседе с НСН заявил о росте интереса студентов к обучению в магистратуре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить