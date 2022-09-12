Психолог Мухина посоветовала студентам начинать карьеру в период обучения

Психолог и карьерный консультант Анна Мухина заявила, что при правильном подходе у студента после окончания вуза не возникнет проблем с трудоустройством.

Если молодой человек серьёзно относится к будущей профессии и задумывается о том, как он будет строить свою карьеру, то, конечно, ещё в вузе важно получить профессиональный опыт, отметила эксперт в эфире «Радио 1».

«Даже во время практики студент часто закрепляется в какой-то организации. Большие компании заинтересованы, чтобы растить себе сотрудников, поэтому предлагают программы стажировки и отслеживают в вузах студентов», — добавила Мухина.

Она посоветовала студентам обратиться за помощью к специалистам для составления первого резюме.

Ранее проректор Государственного университета управления Александр Троицкий в беседе с НСН заявил о росте интереса студентов к обучению в магистратуре.