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Бочкарёв: завершается архитектурная отделка станции «Марьина Роща» БКЛ

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Архитектурно-отделочные работы в пассажирской и технических зонах станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии Московского метрополитена практически завершены, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв: завершается архитектурная отделка станции «Марьина Роща» БКЛ
  • РИА Новости

«Платформенный участок станции «Марьина Роща» состоит из трёх залов, отделённых друг от друга десятью пилонами — вытянутыми прямоугольными колоннами. Каждый пилон представляет собой сложную металлоконструкцию, отделка которой включает 156 элементов мраморных изделий», — рассказал Бочкарёв.

Он отметил, что дизайн станции был определён на международном архитектурном конкурсе, организатором которого выступила Группа компаний «Мосинжпроект». Победило архбюро AI-Architect.

Со своей стороны, гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов сообщил, что в наземном вестибюле станции архитектурно-отделочные работы полностью выполнены.

«Кроме того, на платформенном участке завершены укладка пола серым гранитом «Мансуровский», монтаж водозащитных металлозонтов на потолке и покраска путевых стен», — сообщил он.

Как добавил Кравцов, почти завершена отделка пересадки на «Марьину Рощу» Люблинско-Дмитровской линии.

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