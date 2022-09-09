Бочкарёв: завершается архитектурная отделка станции «Марьина Роща» БКЛ
- РИА Новости
«Платформенный участок станции «Марьина Роща» состоит из трёх залов, отделённых друг от друга десятью пилонами — вытянутыми прямоугольными колоннами. Каждый пилон представляет собой сложную металлоконструкцию, отделка которой включает 156 элементов мраморных изделий», — рассказал Бочкарёв.
Он отметил, что дизайн станции был определён на международном архитектурном конкурсе, организатором которого выступила Группа компаний «Мосинжпроект». Победило архбюро AI-Architect.
Со своей стороны, гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов сообщил, что в наземном вестибюле станции архитектурно-отделочные работы полностью выполнены.
«Кроме того, на платформенном участке завершены укладка пола серым гранитом «Мансуровский», монтаж водозащитных металлозонтов на потолке и покраска путевых стен», — сообщил он.
Как добавил Кравцов, почти завершена отделка пересадки на «Марьину Рощу» Люблинско-Дмитровской линии.