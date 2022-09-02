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ЯНАО и Тюменская область договорились о сотрудничестве в сфере безопасности

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Ямало-Ненецкий автономный округ и Тюменская область заключили соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.
ЯНАО и Тюменская область договорились о сотрудничестве в сфере безопасности
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу правительства ЯНАО.

Документ подписали главы профильных ведомств Аркадий Бессонов и Андрей Михневич.

«Соглашение подписывается впервые и нацелено на усиление взаимодействия при защите населения от чрезвычайных ситуаций и природных пожаров. Представители ведомств будут обмениваться информацией о лучших практиках по ликвидации природных катастроф, оказывать методическую помощь, работать над разработкой совместных законотворческих инициатив», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области ограничение на посещение лесов будет действовать до 22 сентября.

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