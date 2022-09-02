ЯНАО и Тюменская область договорились о сотрудничестве в сфере безопасности
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу правительства ЯНАО.
Документ подписали главы профильных ведомств Аркадий Бессонов и Андрей Михневич.
«Соглашение подписывается впервые и нацелено на усиление взаимодействия при защите населения от чрезвычайных ситуаций и природных пожаров. Представители ведомств будут обмениваться информацией о лучших практиках по ликвидации природных катастроф, оказывать методическую помощь, работать над разработкой совместных законотворческих инициатив», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Волгоградской области ограничение на посещение лесов будет действовать до 22 сентября.