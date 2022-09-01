Минпромторг России сообщил о DDoS-атаках на систему электронного документооборота
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«1 сентября стало известно о DDoS-атаках на инфраструктуру операторов электронного документооборота (ЭДО), который применяется для торговли всеми видами продовольственных товаров. Сообщения с призывами к кибератакам на российские сервисы ЭДО уже появились в украинских Telegram-каналах», — цитирует заявление ведомства РИА Новости.
Уточняется, что в настоящий момент операторы ЭДО прилагают усилия для минимизации негативных последствий от кибератак.
Вместе с этим отмечается, что Минпромторг подготовил разъяснение о возможности в случае аварийного режима осуществлять оборот продукции без электронных документов, но с обязанностью подать их после восстановления штатной работы систем операторов ЭДО.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что киберцентры в Польше, Эстонии, Латвии работают против России.