Минпромторг России сообщил о DDoS-атаках на систему электронного документооборота

В пресс-службе Минпромторга России заявили, что инфраструктура операторов электронного документооборота, который применяется для торговли всеми видами продовольственных товаров, подверглась DDoS-атаке.

«1 сентября стало известно о DDoS-атаках на инфраструктуру операторов электронного документооборота (ЭДО), который применяется для торговли всеми видами продовольственных товаров. Сообщения с призывами к кибератакам на российские сервисы ЭДО уже появились в украинских Telegram-каналах», — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

Уточняется, что в настоящий момент операторы ЭДО прилагают усилия для минимизации негативных последствий от кибератак.

Вместе с этим отмечается, что Минпромторг подготовил разъяснение о возможности в случае аварийного режима осуществлять оборот продукции без электронных документов, но с обязанностью подать их после восстановления штатной работы систем операторов ЭДО.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что киберцентры в Польше, Эстонии, Латвии работают против России.