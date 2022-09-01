военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Минпромторг России сообщил о DDoS-атаках на систему электронного документооборота

Короткая ссылка
В пресс-службе Минпромторга России заявили, что инфраструктура операторов электронного документооборота, который применяется для торговли всеми видами продовольственных товаров, подверглась DDoS-атаке.
Минпромторг России сообщил о DDoS-атаках на систему электронного документооборота
  • Gettyimages.ru

«1 сентября стало известно о DDoS-атаках на инфраструктуру операторов электронного документооборота (ЭДО), который применяется для торговли всеми видами продовольственных товаров. Сообщения с призывами к кибератакам на российские сервисы ЭДО уже появились в украинских Telegram-каналах», — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

Уточняется, что в настоящий момент операторы ЭДО прилагают усилия для минимизации негативных последствий от кибератак.

Вместе с этим отмечается, что Минпромторг подготовил разъяснение о возможности в случае аварийного режима осуществлять оборот продукции без электронных документов, но с обязанностью подать их после восстановления штатной работы систем операторов ЭДО.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что киберцентры в Польше, Эстонии, Латвии работают против России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить