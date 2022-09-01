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Петербург посетили более 5,5 миллиона туристов за восемь месяцев 2022 года

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В топ-10 стран, туристы из которых чаще всего приезжали в Санкт-Петербург в 2022 году, по данным МВД, вошли пять республик СНГ (Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Белоруссия, Армения) и пять стран дальнего зарубежья (Турция, Индия, Сербия, ОАЭ, Республика Корея).
Петербург посетили более 5,5 миллиона туристов за восемь месяцев 2022 года
  • РИА Новости

Об этом «Петербургскому дневнику» рассказали в Комитете по развитию туризма города.

«Количество туристских прибытий за восемь месяцев в Санкт‑Петербург составило 5,54 млн. Иностранцев — 160 тыс., что не превышает 3% в общем объёме туристского потока за первые восемь месяцев текущего года», — отметили в ведомстве.

Тенденцией последних двух лет там назвали расширение географии иностранных туристов: в город стали приезжать гости из ОАЭ, Катара, Ирана, Ливана, Марокко.

Ранее, как сообщает ФАН, депутат Госдумы Тамара Фролова высказалась о программе туристического кешбэка.

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