Петербург посетили более 5,5 миллиона туристов за восемь месяцев 2022 года
- РИА Новости
Об этом «Петербургскому дневнику» рассказали в Комитете по развитию туризма города.
«Количество туристских прибытий за восемь месяцев в Санкт‑Петербург составило 5,54 млн. Иностранцев — 160 тыс., что не превышает 3% в общем объёме туристского потока за первые восемь месяцев текущего года», — отметили в ведомстве.
Тенденцией последних двух лет там назвали расширение географии иностранных туристов: в город стали приезжать гости из ОАЭ, Катара, Ирана, Ливана, Марокко.
Ранее, как сообщает ФАН, депутат Госдумы Тамара Фролова высказалась о программе туристического кешбэка.