Петербург посетили более 5,5 миллиона туристов за восемь месяцев 2022 года

В топ-10 стран, туристы из которых чаще всего приезжали в Санкт-Петербург в 2022 году, по данным МВД, вошли пять республик СНГ (Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Белоруссия, Армения) и пять стран дальнего зарубежья (Турция, Индия, Сербия, ОАЭ, Республика Корея).

Об этом «Петербургскому дневнику» рассказали в Комитете по развитию туризма города.

«Количество туристских прибытий за восемь месяцев в Санкт‑Петербург составило 5,54 млн. Иностранцев — 160 тыс., что не превышает 3% в общем объёме туристского потока за первые восемь месяцев текущего года», — отметили в ведомстве.

Тенденцией последних двух лет там назвали расширение географии иностранных туристов: в город стали приезжать гости из ОАЭ, Катара, Ирана, Ливана, Марокко.

Ранее, как сообщает ФАН, депутат Госдумы Тамара Фролова высказалась о программе туристического кешбэка.