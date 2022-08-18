Специалист по инвестициям рассказал, как сохранить свой капитал

Директор по стратегии инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков рассказал, что для того, чтобы сохранить свой капитал, необходимо обращать внимание на разные активы, в которые можно инвестировать.

В интервью НСН он также порекомендовал рассматривать банковские депозиты и облигации.

«В краткосрочной перспективе стоит смотреть на банковские депозиты, если что-то среднесрочное — облигации. Но одним из универсальных ответов, наверное, будет диверсификация. Если вы занимаетесь сохранением своего капитала, обращайте внимание на разные активы, в которые можно инвестировать», — объяснил Кабаков.

Он также добавил, что долгосрочные планы могут быть реализованы в различных валютах и активах.

Ранее в беседе с газетой «Известия» эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер высказался о снижении интереса к доллару в мире и по объёмам транзакций, и по темпам сокращения мировых резервов в нацвалюте США.