ТАСС: Дерипаска подал иск к Навальному и трём изданиям

Российский предприниматель Олег Дерипаска подал иск в Зеленоградский суд Москвы к Алексею Навальному, сотрудникам ФБК* Георгию Албурову, Марии Певчих и трём изданиям.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«В суд поступило исковое заявление Дерипаски. Ответчиками указаны Алексей Навальный, Георгий Албуров, Мария Певчих, а также The Insider**, New Lines и Associated Newspapers Limited», — сообщили в суде.

Навальный в настоящее время находится в колонии, где отбывает наказание по нескольким уголовным делам.

Совокупно он получил девять лет колонии строгого режима.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.07.2021.