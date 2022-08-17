В Подмосковье 20 августа впервые пройдёт выставка «Открытый город»
Об этом информирует издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу правительства Московской области.
Отмечается, что мероприятие намерены провести в формате ярмарки.
В пресс-службе уточнили, что для посетителей мероприятия подготовлена развлекательная программа, творческие мастер-классы, а также развивающие игры и ярмарка мастеров.
Ранее «Радио 1» сообщало, что фестиваль «Лето. Музыка. Музей», проходивший 14—17 июля в подмосковной Истре, собрал более 3 тыс. посетителей.