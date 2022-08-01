На востоке Москвы построят новое мебельное производство

На востоке Москвы построят новый корпус по производству мебели площадью 9,6 тыс. кв. м.

Об этом заявили в пресс-службе Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

«Город без торгов передал инвестору земельный участок площадью более 2 га для реализации масштабного инвестиционного проекта — строительства нового производственного корпуса по выпуску школьной, домашней и офисной мебели в Косино-Ухтомском районе столицы», — передаёт Интерфакс сообщение департамента.

Новый корпус расположится рядом с уже существующим производством дополнительного корпуса по выпуску мебели. Стоимость проекта оценивается в 280 млн рублей.

Ранее НСН со ссылкой на заявление заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в первом полугодии 2022 года резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» перечислили в бюджет столицы 704 млн рублей.