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На востоке Москвы построят новое мебельное производство

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На востоке Москвы построят новый корпус по производству мебели площадью 9,6 тыс. кв. м.
На востоке Москвы построят новое мебельное производство
  • Gettyimages.ru

Об этом заявили в пресс-службе Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

«Город без торгов передал инвестору земельный участок площадью более 2 га для реализации масштабного инвестиционного проекта — строительства нового производственного корпуса по выпуску школьной, домашней и офисной мебели в Косино-Ухтомском районе столицы», — передаёт Интерфакс сообщение департамента.

Новый корпус расположится рядом с уже существующим производством дополнительного корпуса по выпуску мебели. Стоимость проекта оценивается в 280 млн рублей.

Ранее НСН со ссылкой на заявление заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в первом полугодии 2022 года резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» перечислили в бюджет столицы 704 млн рублей.

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