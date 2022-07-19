В Подмосковье более 100 тысяч семей получили электронные удостоверения о многодетности

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В Московской области более 100 тыс. семей получили электронные удостоверения о многодетности.
В Подмосковье более 100 тысяч семей получили электронные удостоверения о многодетности
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  • © Suphanat Khumsap / EyeEm

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство социального развития.

«Никакой бумажной волокиты, готовую социальную карту родитель может забрать в МФЦ, льготы на ЖКУ назначаются автоматически, а электронное удостоверение доступно сразу в личном кабинете», — заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.

По её словам, статус многодетной семьи также позволяет получить бесплатное питание в школе, передаёт издание «Вести Подмосковья».

Ранее сообщалось, что в Калининградской области приняли новую меру поддержки для семей с детьми.

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