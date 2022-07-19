В Подмосковье более 100 тысяч семей получили электронные удостоверения о многодетности
- Gettyimages.ru
- © Suphanat Khumsap / EyeEm
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство социального развития.
«Никакой бумажной волокиты, готовую социальную карту родитель может забрать в МФЦ, льготы на ЖКУ назначаются автоматически, а электронное удостоверение доступно сразу в личном кабинете», — заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.
По её словам, статус многодетной семьи также позволяет получить бесплатное питание в школе, передаёт издание «Вести Подмосковья».
Ранее сообщалось, что в Калининградской области приняли новую меру поддержки для семей с детьми.