В Подмосковье более 100 тысяч семей получили электронные удостоверения о многодетности

В Московской области более 100 тыс. семей получили электронные удостоверения о многодетности.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство социального развития.

«Никакой бумажной волокиты, готовую социальную карту родитель может забрать в МФЦ, льготы на ЖКУ назначаются автоматически, а электронное удостоверение доступно сразу в личном кабинете», — заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.

По её словам, статус многодетной семьи также позволяет получить бесплатное питание в школе, передаёт издание «Вести Подмосковья».

Ранее сообщалось, что в Калининградской области приняли новую меру поддержки для семей с детьми.