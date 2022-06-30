В Калининградской области приняли новую меру поддержки для семей с детьми

В Калининградской области увеличат одно из пособий на детей. Соответствующий законопроект одобрили на заседании регионального заксобрания.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Как уточнили в Минсоцполитики региона, с 1 июля изменится размер выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающих семьях.

«Предлагается уравнять права детей на ежемесячную выплату без учёта возраста и получения пенсии, установив единый размер ежемесячного пособия, а также повысить его до 10 404 рублей с 1 июля», — заявила замминистра соцполитики Виолетта Лёвина.

По её словам, изменения позволят увеличить выплаты на содержание 1966 детей.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал о мерах поддержки многодетных семей в Севастополе.