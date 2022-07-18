На mos.ru запустили сервис по импортозамещению цифровых инструментов

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На портале mos.ru появился новый спецпроект — «Импортозамещение: IT-решения».
На mos.ru запустили сервис по импортозамещению цифровых инструментов

На новом сервисе собраны разработанные в столице цифровые инструменты для бизнеса, которые могут заменить иностранные аналоги, пишет kp.ru.

С их помощью можно внедрить технологии искусственного интеллекта, провести финансовый анализ, организовать дистанционное общение между сотрудниками и прочее.

«Технологичные продукты московских IT-компаний — достойная замена зарубежным. Спецпроект поможет в продвижении отечественных разработок и ближе познакомит с ними российское бизнес-сообщество. На портале уже есть сведения о 14 сервисах и платформах. Ещё там опубликована информация о городских мерах поддержки инноваций», — рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Ранее НСН передавала, что в Москве на базе двух детских больниц запустили пилотный проект по ведению медицинских документов в цифровом виде.

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