На mos.ru запустили сервис по импортозамещению цифровых инструментов

На портале mos.ru появился новый спецпроект — «Импортозамещение: IT-решения».

На новом сервисе собраны разработанные в столице цифровые инструменты для бизнеса, которые могут заменить иностранные аналоги, пишет kp.ru.

С их помощью можно внедрить технологии искусственного интеллекта, провести финансовый анализ, организовать дистанционное общение между сотрудниками и прочее.

«Технологичные продукты московских IT-компаний — достойная замена зарубежным. Спецпроект поможет в продвижении отечественных разработок и ближе познакомит с ними российское бизнес-сообщество. На портале уже есть сведения о 14 сервисах и платформах. Ещё там опубликована информация о городских мерах поддержки инноваций», — рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Ранее НСН передавала, что в Москве на базе двух детских больниц запустили пилотный проект по ведению медицинских документов в цифровом виде.