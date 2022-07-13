Эндокринолог Рождественская заявила о вреде привычки досаливать пищу

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Врач эндокринолог-диетолог, кандидат медицинских наук Ольга Рождественская заявила о вреде привычки досаливать пищу.
Эндокринолог Рождественская заявила о вреде привычки досаливать пищу
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«На самом деле, очень важно количество, потому что немного соли, маленькая щепотка, она никому не повредит. Полностью соль исключать нельзя. Но если люди постоянно досаливают, всё это входит в привычку», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По её словам, избыточное регулярное употребление соли приводит к отёкам, гипертонии, усиливает проблемы с сердечно-сосудистой системой.

«По большому счёту мы сейчас рекомендуем нашим пациентам готовить без соли и в конце приготовления немного посолить, то есть привыкать к несолёной пище», — добавила Рождественская.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова в беседе с URA.RU рассказала, как отказаться от употребления фастфуда.

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