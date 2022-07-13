Эндокринолог Рождественская заявила о вреде привычки досаливать пищу

Врач эндокринолог-диетолог, кандидат медицинских наук Ольга Рождественская заявила о вреде привычки досаливать пищу.

«На самом деле, очень важно количество, потому что немного соли, маленькая щепотка, она никому не повредит. Полностью соль исключать нельзя. Но если люди постоянно досаливают, всё это входит в привычку», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По её словам, избыточное регулярное употребление соли приводит к отёкам, гипертонии, усиливает проблемы с сердечно-сосудистой системой.

«По большому счёту мы сейчас рекомендуем нашим пациентам готовить без соли и в конце приготовления немного посолить, то есть привыкать к несолёной пище», — добавила Рождественская.

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