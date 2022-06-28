В Общественной палате России прошла конференция, посвящённая геополитике стран Африки

В Общественной палате России прошла конференция, посвящённая борьбе африканских народов и государств за суверенитет и другим вопросам геополитики стран Африки.

Отечественные и зарубежные эксперты обсудили перспективы африканского пробуждения и возможную роль России в этом процессе.

Среди участников конференции — послы африканских государств в России, эксперты РУДН и МГИМО, специализирующиеся на теме Африки, политологи-международники, специалисты по региону.

Мероприятие провела Общественная палата России совместно с Евразийским движением, РУДН, а также при поддержке международного форума «Россия — Африка: что дальше?» на базе МГИМО МИД России.

Ранее, как сообщало ФАН, посол ЦАР в России Леон Додону-Пунагаза прокомментировал ситуацию в республике.