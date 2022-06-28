Терапевт Неумолотова напомнила правила пребывания на солнце

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Врач-терапевт Татьяна Неумолотова рассказала, как загорать, чтобы снизить риск развития меланомы и преждевременного старения кожи.
Терапевт Неумолотова напомнила правила пребывания на солнце
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«Солнечный ожог является главным фактором риска развития меланомы. Если за жизнь было от пяти серьёзных ожогов, он возрастает на 50%... Летние UV-лучи поражают самый глубокий эпидермис кожи, если не обеспечить ей должной защиты. Именно они разрушают волокна коллагена, вызывают преждевременное старение и появление пигментных пятен», — сказала Неумолотва в беседе с «Известиями».

Чтобы не навредить себе, врач рекомендует загорать с 07:00 до 10:00 или после обеда — с 17:00 до 19:00, постепенно увеличивая время пребывания на солнце.

Также следует использовать солнцезащитные кремы с высоким уровнем SPF.

Ранее в беседе с радиостанцией Sputnik врач-пульмонолог Сергей Пурясев напомнил, что людям, которые сделали прививку от коронавируса, нежелательно загорать и долго находиться на солнце.

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