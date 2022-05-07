Краснов принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику воинам-красноармейцам в Подмосковье

Генпрокурор России Игорь Краснов поучаствовал в церемонии возложения цветов к памятнику воинам-красноармейцам 108-й стрелковой дивизии, погибшим в годы Великой Отечественной войны на рубеже деревень Падиково и Аносино.

«Дорогие наши ветераны! Уважаемые коллеги! Год назад мне выпала честь открыть этот памятник воинам-красноармейцам 108-й стрелковой дивизии, которые обороняли Москву в декабре 1941 года. Сегодня, в преддверии 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, мы по традиции чествуем наших героев», — сказал Краснов.

По его словам, этот мемориал является воплощением знаменитого девиза «Никто не забыт, ничто не забыто».

«В 2022 году мы празднуем Великую Победу в особых условиях. Как и в годы Великой Отечественной войны, мы свято верим в то, что наше дело правое. Сейчас как никогда актуально напомнить, что мы никому не позволим сломить Россию, переписать историю наших героических предков», – сказал генпрокурор России.

Краснов подчеркнул, что «работники прокуратуры всегда будут стоять на страже непреходящих ценностей, завещанных нам доблестными победителями».

В 1941 году в указанном районе силами дивизии под командованием генерал-майора Ивана Биричева было остановлено наступление фашистов на Москву, после чего началось контрнаступление Красной армии на запад.