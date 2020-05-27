«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: иск к Путину | замазали Бродского | «инсайдер» Соловей

В сегодняшнем стриме обсудим, кто посмел замазать картину с Бродским в Петербурге и зачем бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев подал в суд на Путина. Поговорим с заложником из отделения Альфа-банка, узнаем, что происходило внутри. Также на связи будет депутат Госдумы Алексей Аксаков, который расскажет о возможном запрете криптовалюты в России. Своими откровениями поделится кремлёвский «инсайдер» Валерий Соловей. Помимо этого, музыкант Юрий Лоза расскажет, действительно ли карантин ударил по звёздам российской эстрады. Ведущие стрима RT — освобождённая из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина, экс-юрист ФБК* Виталий Серуканов и продюсер Митя Леонтьев.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.