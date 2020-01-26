«Её родные надеются на скорейшее принятие решения»: израильтянка Иссахар подала Путину прошение о помиловании

Наама Иссахар подала президенту России прошение о помиловании. В апреле 2019 года следовавшую из Индии в Израиль девушку задержали в аэропорту Шереметьево, в её багаже обнаружили 9,6 грамма гашиша. Иссахар приговорили к семи с половиной годам колонии за контрабанду наркотиков. Впоследствии Тель-Авив призывал Москву освободить девушку. Этот вопрос обсуждался в ходе визита Владимира Путина в Израиль, где российский лидер встретился с матерью осуждённой.

Осуждённая в России за контрабанду наркотиков израильтянка Наама Иссахар попросила президента РФ о помиловании.

Как уточнили представляющие интересы Иссахар юристы, девушка уже обратилась с ходатайством.

Как рассказали адвокаты, 26 января состоялась их беседа с Иссахар о том, что для помилования нужно обращение на имя президента России. Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что обращение является формальной необходимостью и без него процесс не может развиваться.

«В результате нашего обсуждения Наама приняла решение обратиться к президенту РФ с ходатайством о помиловании и освобождении, и такое ходатайство ею уже подано в письменном виде в установленном порядке через администрацию следственного изолятора, в котором она находится», — приводит РИА Новости сообщение коллегии адвокатов Pen & Paper.

По словам юристов, Иссахар и её родные «надеются на скорейшее принятие президентом России, в соответствии с его конституционным полномочием, решения о её помиловании и освобождении».

Эту информацию подтвердила мать осуждённой девушки, Яффа Иссахар. По её словам, обращение направлено, однако сколько времени потребуется на его рассмотрение, пока не уточняется.

В свою очередь, в подмосковной комиссии по вопросам помилования заявили, что могут рассмотреть прошение израильтянки в понедельник, 27 января.

«Адвокаты работу закончили. Документы переданы в администрацию исправительной колонии на регистрацию. Утром мы их направим в комиссию по помилованию Московской области. Заседание предварительно назначено на 18:00 на понедельник», — приводит Интерфакс слова заместителя председателя комиссии, уполномоченного по правам человека в Подмосковье Екатерины Семёновой.

Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова посетила Иссахар в СИЗО. По итогам этой встречи омбудсмен сообщила, что осужденная израильтянка не намерена подавать самостоятельное ходатайство о помиловании.

«Она не написала обращение о помиловании, считает, что обращения мамы и руководства Израиля достаточно», — цитирует омбудсмена Интерфакс.

Также по теме «Надеюсь, огласка поможет»: правозащитники посетили в СИЗО осуждённую за контрабанду израильтянку Нааму Иссахар Правозащитники посетили в СИЗО осуждённую за контрабанду наркотиков гражданку Израиля и США Нааму Иссахар. Девушка, которая в...

Напомним, гражданку Израиля и США Нааму Иссахар задержали 9 апреля 2019 года в аэропорту Шереметьево. Таможенники нашли в её багаже 9,6 грамма гашиша. Рейс девушки был стыковочным по направлению из Индии в Тель-Авив.

Иссахар подтвердила, что найденный гашиш принадлежит ей. Вместе с тем она заявила, что в Индии, где она находилась на протяжении нескольких месяцев, наркотик в этом количестве не запрещён.

Сначала ей вменяли нарушение по статье «Незаконное хранение наркотических веществ» (ст. 228 УК РФ), но позднее прокуратура усмотрела состав ещё одного преступления по более тяжкой статье — «Контрабанда наркотиков» (ч. 2 ст. 229.1 УК РФ). Максимальное наказание по ней — до десяти лет лишения свободы.

Девушка не проходила таможенный контроль в России, в результате чего защита Иссахар настаивала на незаконности вменяемых израильтянке обвинений в контрабанде, но вину в хранении наркотиков израильтянка признала.

Химкинский городской суд 11 сентября признал Иссахар виновной, приговорив её к 7,5 года колонии общего режима.

Месяц спустя, 13 октября, президент Израиля Реувен Ривлин направил российскому лидеру Владимиру Путину письмо с просьбой помиловать девушку. Вскоре пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Путину доложат об обращении израильской стороны.

Впоследствии защита Иссахар подала апелляционную жалобу на решение суда, однако 19 декабря инстанция постановила, что приговор останется без изменений. Премьер-министр Израиля через несколько дней после этого заявил о намерении продолжать работу по освобождению девушки из заключения.

В январе 2020 года Владимир Путин посетил Израиль. В ходе этого визита с руководством страны обсуждался вопрос освобождения Иссахар. Кроме того, российский лидер встретился с матерью осужденной израильтянки. Тогда президент сказал, что у Иссахар «всё будет хорошо».