Песков: отсутствие просьбы о помиловании от Иссахар тормозит процесс

Осуждённая в России за контрабанду и хранение наркотиков израильтянка Наама Иссахар пока не обращалась к президенту Владимиру Путину с просьбой о помиловании, это тормозит процесс, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По её словам, в Кремле получили информацию от уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой о том, что сама девушка пока не обращалась к главе государства.

«И вот это пока весь процесс тормозит... Всё-таки у нас есть российские законы, и они должны исполняться... Как можно помиловать, если девушка не просит о помиловании?» — цитирует Пескова РИА Новости.

Он пояснил, что должны быть соблюдены формальности, чтобы «процесс пошёл».

Ранее сообщалось, что Иссахар не стала писать Путину самостоятельное ходатайство о помиловании. Как отметила Москалькова, гражданка Израиля считает, что обращения матери и руководства её страны достаточно.

В четверг, 23 января, в ходе визита в Иерусалим Путин встретился с матерью девушки и пообещал учесть позицию израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху по данному вопросу.

В апреле 2019 года Иссахар задержали с 9,6 грамма гашиша в Шереметьеве, где она делала пересадку. Её приговорили к 7,5 года колонии общего режима.