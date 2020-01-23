Иссахар не стала писать Путину прошение о помиловании
- Reuters
«Она не написала обращение о помиловании, считает, что обращения мамы и руководства Израиля достаточно», — цитирует омбудсмена Интерфакс.
Она выразила надежду, что слова Путина можно расценивать как надежду на разрешение ситуации и досрочное освобождение девушки.
Ранее Москалькова заявила, что готова помочь Иссахар, в частности с прошением о помиловании.
В четверг, 23 января, в ходе визита в Иерусалим Путин встретился с матерью девушки. Он заявил, что позиция премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по данному вопросу известна и будет учтена при принятии решения.
В апреле 2019 года Иссахар задержали с 9,6 грамма гашиша в транзитной зоне Шереметьева, где она делала пересадку. Её приговорили к 7,5 года колонии общего режима.