Иссахар не стала писать Путину прошение о помиловании

Израильтянка Наама Иссахар, осуждённая в России за контрабанду и хранение наркотиков, не стала писать российскому лидеру Владимиру Путину самостоятельное ходатайство о помиловании. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

«Она не написала обращение о помиловании, считает, что обращения мамы и руководства Израиля достаточно», — цитирует омбудсмена Интерфакс.

Она выразила надежду, что слова Путина можно расценивать как надежду на разрешение ситуации и досрочное освобождение девушки.

Ранее Москалькова заявила, что готова помочь Иссахар, в частности с прошением о помиловании.

В четверг, 23 января, в ходе визита в Иерусалим Путин встретился с матерью девушки. Он заявил, что позиция премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по данному вопросу известна и будет учтена при принятии решения.

В апреле 2019 года Иссахар задержали с 9,6 грамма гашиша в транзитной зоне Шереметьева, где она делала пересадку. Её приговорили к 7,5 года колонии общего режима.