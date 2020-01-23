Москалькова заявила о готовности помочь Иссахар

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что готова помочь осуждённой за контрабанду и хранение наркотиков израильтянке Нааме Иссахар, в частности, с ходатайством о помиловании.
Москалькова заявила о готовности помочь Иссахар
  • РИА Новости

«Если ей понадобится моя помощь в ходатайстве о помиловании или УДО, готова буду помочь», — цитирует омбудсмена Интерфакс.

По её мнению, действия девушки не причинили вреда российским гражданам, и ей бы хотелось лучше разобраться в этой ситуации.

Также Москалькова рассказала о поступившей к ней жалобе на то, что гражданке Израиля не дают разрешения на телефонный звонок.

Ранее президент России Владимир Путин встретился в Иерусалиме с матерью девушки. В ходе встречи он заявил, что позиция израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху по делу известна и будет учтена при принятии решения.

В апреле 2019 года Иссахар задержали с 9,6 грамма гашиша в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, где она делала пересадку. Её приговорили к 7,5 года колонии общего режима.

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