Москалькова заявила о готовности помочь Иссахар
- РИА Новости
«Если ей понадобится моя помощь в ходатайстве о помиловании или УДО, готова буду помочь», — цитирует омбудсмена Интерфакс.
По её мнению, действия девушки не причинили вреда российским гражданам, и ей бы хотелось лучше разобраться в этой ситуации.
Также Москалькова рассказала о поступившей к ней жалобе на то, что гражданке Израиля не дают разрешения на телефонный звонок.
Ранее президент России Владимир Путин встретился в Иерусалиме с матерью девушки. В ходе встречи он заявил, что позиция израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху по делу известна и будет учтена при принятии решения.
В апреле 2019 года Иссахар задержали с 9,6 грамма гашиша в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, где она делала пересадку. Её приговорили к 7,5 года колонии общего режима.