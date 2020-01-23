Путин встретился с матерью осуждённой в России израильтянки

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Российский президент Владимир Путин встретился с матерью осуждённой в России израильтянки Наамы Иссахар. Об этом сообщает РИА Новости.
Путин встретился с матерью осуждённой в России израильтянки
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

«Сегодня Нааму посещает уполномоченный по правам человека в России. Мама очень переживает, я вижу. Я ей сказал и хочу ещё раз повторить: всё будет хорошо», — сказал Путин, который находится с визитом в Израиле.

В декабре 2019 года Мособлсуд оставил без изменений приговор Иссахар, получившей 7,5 года колонии общего режима.

В апреле 2019 года девушку задержали с 9,6 грамма гашиша в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. 

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