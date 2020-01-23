Адвокат Иссахар прокомментировал возможность её освобождения
- @_inaama
По его словам, это важное звено в борьбе за освобождение Наамы.
«Мы очень надеемся, что этот результат в виде освобождения совсем не за горами, поскольку сегодня мы услышали, что президент России уже дал обещание маме Наамы, что всё будет хорошо», — цитирует Клювганта РИА Новости.
Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова также выразила надежду, что высказывания Путина можно расценивать как надежду на освобождение гражданки Израиля.
В четверг, 23 января, Путин пообещал учесть позицию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху при принятии решения по данному вопросу.
Весной 2019 года Иссахар задержали с 9,6 грамма гашиша в транзитной зоне Шереметьева, где она делала пересадку. Её приговорили к 7,5 года колонии общего режима.