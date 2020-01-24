Защита Иссахар обсудит с ней возможность подачи прошения о помиловании
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«Защита в ближайшие дни обсудит с Наамой Иссахар заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о необходимости её личного обращения к президенту с ходатайством о помиловании», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что Иссахар не стала писать главе государства самостоятельное ходатайство о помиловании.
Как отметила омбудсмен Татьяна Москалькова, девушка считает, что обращения матери и руководства Израиля достаточно.
Позднее в Кремле заявили, что отсутствие просьбы от Иссахар «тормозит весь процесс». Там пояснили, что должны быть соблюдены формальности, чтобы «процесс пошёл».
Иссахар осуждена на 7,5 года колонии. Её задержали в апреле 2019 года с 9,6 грамма гашиша в Шереметьеве.