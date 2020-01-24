Защита Иссахар обсудит с ней возможность подачи прошения о помиловании

Защита осуждённой в России за контрабанду и хранение наркотиков израильтянки Наамы Иссахар обсудит с ней возможность подачи прошения российскому президенту Владимиру Путину о помиловании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на коллегию адвокатов, занимающуюся делом.

«Защита в ближайшие дни обсудит с Наамой Иссахар заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о необходимости её личного обращения к президенту с ходатайством о помиловании», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Иссахар не стала писать главе государства самостоятельное ходатайство о помиловании.

Как отметила омбудсмен Татьяна Москалькова, девушка считает, что обращения матери и руководства Израиля достаточно.

Позднее в Кремле заявили, что отсутствие просьбы от Иссахар «тормозит весь процесс». Там пояснили, что должны быть соблюдены формальности, чтобы «процесс пошёл».

Иссахар осуждена на 7,5 года колонии. Её задержали в апреле 2019 года с 9,6 грамма гашиша в Шереметьеве.