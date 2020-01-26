Осуждённая в России израильтянка Иссахар подала прошение о помиловании

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RT
Осуждённая в России за контрабанду и хранение наркотиков израильтянка Наама Иссахар обратилась к российскому президенту Владимиру Путину с прошением о помиловании. Об этом рассказал ТАСС адвокат израильтянки Алексей Добрынин. По его словам, прошение уже подано в письменном виде через администрацию следственного изолятора.
Осуждённая в России израильтянка Иссахар подала прошение о помиловании
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«Сегодня мы обсудили с Наамой Иссахар заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что для её помилования необходимо её личное обращение к президенту. В результате нашего обсуждения Наама приняла решение обратиться к президенту России с ходатайством о помиловании и освобождении», — сказал адвокат.

В четверг, 23 января, в ходе визита в Иерусалим Владимир Путин встретился с матерью девушки и пообещал учесть позицию израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху по данному вопросу.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что девушка пока не обращалась к президенту с просьбой о помиловании и это «тормозит процесс»

После этого адвокаты Иссахар заявили о планах обсудить с осуждённой возможность подачи прошения о помиловании.

Иссахар осуждена на 7,5 года колонии. Её задержали в апреле 2019 года с 9,6 г гашиша в Шереметьеве.

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