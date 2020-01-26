Осуждённая в России израильтянка Иссахар подала прошение о помиловании
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«Сегодня мы обсудили с Наамой Иссахар заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что для её помилования необходимо её личное обращение к президенту. В результате нашего обсуждения Наама приняла решение обратиться к президенту России с ходатайством о помиловании и освобождении», — сказал адвокат.
В четверг, 23 января, в ходе визита в Иерусалим Владимир Путин встретился с матерью девушки и пообещал учесть позицию израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху по данному вопросу.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что девушка пока не обращалась к президенту с просьбой о помиловании и это «тормозит процесс».
После этого адвокаты Иссахар заявили о планах обсудить с осуждённой возможность подачи прошения о помиловании.
Иссахар осуждена на 7,5 года колонии. Её задержали в апреле 2019 года с 9,6 г гашиша в Шереметьеве.