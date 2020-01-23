Осуждённую в России Иссахар планируют этапировать в колонию 23 января

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Член ОНК Московской области Даниил Ломакин сообщил RT, что осуждённую в России за контрабанду наркотиков гражданку Израиля Нааму Иссахар должны этапировать из СИЗО в колонию 23 января.
Осуждённую в России Иссахар планируют этапировать в колонию 23 января
  • © Naama Issachar
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«Осуждённая за контрабанду наркотиков гражданка Израиля и США Наама Иссахар должна быть доставлена из подмосковного СИЗО в колонию для отбытия срока лишения свободы… По плану это должно произойти сегодня, 23 января», — сказал он.

Представитель ОНК отметил, что пока сотрудники ФСИН не приступили к этапированию заключённой.

В настоящий момент неизвестно, в какую именно колонию перевезут израильтянку, однако, по неподтверждённым данным, она останется отбывать наказание в Московской области. Предполагается, что Иссахар будет находиться в заключении в женской исправительной колонии в Можайске.

Ранее Мособлсуд оставил без изменений приговор Иссахар, которая получила 7,5 года колонии общего режима.

9 апреля 2019 года девушку задержали с 9,6 грамма гашиша в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. 

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал добиваться её освобождения.

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