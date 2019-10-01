Зарплаты бюджетников, пожарная безопасность и требования к хостелам: что изменится в жизни россиян с 1 октября

С 1 октября в России вступают в силу различные нормативно-правовые акты. Так, на 4,3% увеличиваются зарплаты бюджетников, которых не коснулись майские указы, начинает действовать запрет на разведение открытого огня на балконах квартир, отелей и общежитий. Кроме того, теперь хостелы будут размещаться только в нежилых помещениях с отдельным входом.

С началом нового месяца в России традиционно вступают в силу нормативно-правовые акты. Так, с 1 октября на 4,3% будут повышены зарплаты для тех бюджетников, кого не коснулись майские указы президента РФ Владимира Путина.

Повышение зарплат коснётся нянечек детских садов, кадровиков, юристов, бухгалтеров, технических работников и социальных психологов, обслуживающий персонал (программистов, электромонтёров, слесарей, уборщиков).

Также на 4,3% будут повышены зарплаты сотрудникам МИД России, диппредставительств, консульских учреждений и у гражданских служащих в соответствии с их чинами.

Деньги на эти цели будут выделены государством. Регионы и муниципалитеты с начала года должны были заложить эти средства в своём бюджете.

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Запрет на открытый огонь

С началом октября россиянам будет запрещено разводить открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, общежитий и гостиниц. Таким образом, теперь на этих территориях нельзя будет, к примеру, жарить шашлыки.

Также по теме «Пострадавшим будет легче взыскивать ущерб»: в МЧС опровергли запрет курения на балконах Новые противопожарные правила не запрещают курить на балконах жилых домов, уточнили в МЧС. Вместе с тем в ведомстве отметили, что...

В постановлении не пояснялась формулировка «открытый огонь» и СМИ сообщали, что запрет распространяется также и на курение. В МЧС пояснили, что правила не запрещают курить на балконах, но в случае пожара пострадавшим будет легче получить компенсацию.

«С 1 октября пострадавшим будет легче взыскивать с виновных за ущерб, причинённый по неосторожному обращению с огнём. Постановление не запрещает курить балконе, но необходимо помнить об ответственности перед законом, осторожности, своей безопасности и безопасности окружающих», — говорится на сайте ведомства.

Также в министерстве сообщили, что ежегодно в России растёт число пожаров на балконах и лоджиях. В 60% случаев причиной для возгорания становилась неосторожность при курении, в остальных случаях —использование мангала, запуск петард, неисправности проводки или электроприборов. За последний год от таких пожаров погибли 12 человек, ещё 135 пострадали.

«Согласно статистике, в 2016 году произошло 907 пожаров на балконах и лоджиях, в 2017 — 1478, в 2018 — 1964, в 2019 году с начала года уже произошло 1823 пожара. Цифра растет ежегодно. В пятёрке лидеров: Москва — 211 случаев, Санкт-Петербург — 111, Московская область — 104, Республика Башкортостан — 69», — сообщили в МЧС.

Нарушение требований пожарной безопасности наказывается штрафом до 5 тыс. рублей. В случае возникновения пожара нарушителю грозит уголовное наказание.

Постановление правительства также обязывает больницы по возможности размещать палаты детей и тяжелобольных на первых этажах. Кинотеатры с 1 октября перед началом фильма должны будут при помощи звукового сопровождения или видеоролика рассказать клиентам, что делать в случае пожара.

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«Это оздоровление»

С 1 октября будут ужесточены требования к хостелам в многоквартирных домах. Теперь, чтобы оказывать гостиничные услуги, необходимо перевести помещение в разряд нежилого и выполнить ряд других требований, в том числе оборудовать отдельный вход.

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Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, при разработке парламентарии учитывали как право граждан на комфортные условия, так и интересы предпринимателей.

«Мы с вами должны в данном случае делать всё, чтобы наши граждане жили в комфортных условиях и не нарушались их права. А что касается прав хостельеров, мы также об этом подумали, потому что речь идёт только о многоквартирных домах. Хостельеры имеют возможность на первых этажах оборудовать хостел, причём с отдельным входом. И тогда у нас будет баланс интересов гражданина и бизнеса», — сказал он.

Документ был принят Госдумой в марте. Изначально предполагалось, что закон вступит в силу через 10 дней после подписания президентом, однако позже Госдума и Совфед перенесли дату на 1 октября, чтобы бизнес успел перестроиться под новые требования.

По мнению вице-президента Федерации рестораторов и отельеров Сергея Колесникова, подобный шаг приведёт к оздоровлению рынка хостелов.

«В моём восприятии — это оздоровление. На самом деле это примерно то же самое, когда раньше вся Москва кишела ларьками и забегаловками, в итоге всё перешло в нормальный формат магазинов, рынков — пришла цивилизация в продажи. То же самое — уход хостелов из тех мест, где они не должны находиться», — сказал он RT.

Колесников подчеркнул, что за прошедшее с марта время те предприниматели, кто хотел остаться в деле, уже успели адаптироваться. «В большинстве своём пострадают только ночлежки. Тот, кто занимался по-настоящему хостелом, я думаю, что вряд ли пострадает, они строили свой бизнес изначально в правильных местах», — заключил он.

«Важнейший инфраструктурный проект»

Часть изменений коснётся банковской сферы. Так, все системно значимые банки будут обязаны к системе быстрых платежей Центробанка. Речь идёт об 11 крупнейших российских кредитных организациях. Сама система позволяет физлицам в круглосуточном режиме мгновенно переводить деньги по номеру телефона себе или другим людям вне зависимости от банка.

«Система быстрых платежей — важнейший инфраструктурный проект национального значения, направленный на содействие конкуренции, повышение качества платёжных услуг, расширение финансовой доступности, снижение стоимости платежей для населения», — говорится на сайте Центробанка.

Также начнут действовать и комиссии для платежей через эту систему, они будут взиматься только с юридических лиц. Для массовых платежей (например, оплата медицинских или образовательных услуг или ЖКХ) максимальный размер комиссии будет не выше 0,4% от всей суммы, для остальных максимум 0,7%.

Глава Сбербанка Герман Греф ранее отметил, что они не успеют подключиться к системе с 1 октября и это произойдёт позже.

«Решение о подключении принято, процесс подключения начнём. 1 октября, конечно, мы не сможем подключиться физически, потому что это требует большого количества доработок и на нашей стороне, и на стороне СБП. Сейчас ведётся диалог, определяются сроки», — сказал он на Восточном экономическом форуме 5 сентября.

Другое новвоведение — показатель долговой нагрузки (ПДН). Банк России вводит этот показатель для оценки закредитованности клиента. Опираясь на него, кредитные организации будут принимать решение о выдаче или невыдаче денег.

Высчитываться ПДН будет следующим образом — к сумме всех обязательных платежей по кредитам прибавляется платёж по будущему займу, после чего сравнивается со средним доходом клиента за последние полгода.

Если же платежи будут выше 50% дохода, то клиент будет признан высокорисковым. Ему могут выдвинуть более жёсткие условия предоставления кредита.

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Также Сбербанк снизит ставки по ипотеке на 0,3 процентных пункта. Снижается процент и в случае рефинансирования ипотечного кредита другого банка — на 0,6 процентных пунктов.

«Сбербанк сooбщает о снижении процентных ставок пo ипотечным кредитам, заявки на кoторые будут поданы с 01.10.2019. Теперь приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 7,3% годовых, а квартиру на вторичном рынке — от 8,8%», — говорится в пресс-релизе банка.

Европротокол

Изменения коснутся и автолюбителей — с 1 октября можно будет оформить максимальное возмещение по европротоколу по ОСАГО в случае ДТП в любом регионе России. Таким образом, сумма может дойти до 400 тыс. рублей. На данный момент эти условия распространяются только на Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

Чтобы получить право на такую выплату, необходимо зафиксировать аварию в специальном мобильном приложении или при помощи устройства ГЛОНАСС, которое фиксирует аварию и передаёт данные об ускорении и силе удара оператору.

Изменились правила перевозки детей. После начала октября их можно будет перевозить только на тех автобусах, которые оборудованы ремнями безопасности. Ранее такие правила касались лишь перевозок между городами и странами.

© Наталья Селивёрстова/РИА Новости

Продажа ягод и фруктов

Также с 1 октября с 20% до 10% будет снижена ставка НДС для продажи ягод и фруктов. Соответствующие поправки в налоговый кодекс утвердил 2 августа президент России Владимир Путин. Как пояснил Володин, это позволит россиянам, занятым в выращивании и продаже фруктов и ягод нарастить оборотные средства и за счёт них увеличить число садов.

Снижение НДС на продажу ягод и фруктов облегчит работу занятых в этой сфере компаниям, убеждён президент Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков.

«Может быть полегче будет тем компаниям, которые занимаются этим направлением, деньги останутся на инвестиции, на развитие бизнеса. Не всегда это на конечной цене (отражается. — RT). Возможно, потом, в будущем, объёмы будут больше, и тогда цены будут падать. Сейчас ягоды закуплены, уже зима скоро, может быть, это будет влиять на следующий год», — сказал он RT.

Обратный процесс ждёт продавцов пальмового масла — для них НДС будет повышен с 10% до 20%. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, полученные от этого средства будут направлены на поддержку производителей молока.