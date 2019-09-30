Сбербанк снижает ставки по ипотеке

Сбербанк с 1 октября снижает ставки по ипотечным кредитам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

Как отмечается, теперь минимальная ставка на первичном рынке составит 7,3%, на вторичном — 8,8%.

В банке проинформировали, что снижение составит 0,3 п. п. на готовое и строящееся жильё, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости.

Ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировала заявление главы Сбербанка Германа Грефа о возможном снижении ипотечных ставок.