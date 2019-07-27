Цифровой протокол: ГИБДД и РСА рассказали о грядущих изменениях при оформлении мелких ДТП

Ближайшей осенью автомобилистов ждут новые изменения при упрощённом оформлении мелких ДТП без участия сотрудников полиции. С 1 октября для получения выплат от 100 тыс. до 400 тыс. рублей по европротоколу автомобилистам надо будет воспользоваться мобильным приложением. А с 1 ноября в качестве эксперимента в четырёх регионах автомобилисты благодаря другому мобильному приложению при самостоятельном оформлении аварий смогут обойтись без бумажек. Корреспондент RT побывал на рабочей встрече экспертов и журналистов с руководством ГИБДД России и Российского союза автостраховщиков, где подробно рассказали о предстоящих изменениях.

Руководящие ограны ГИБДД России и Российского союза автостраховщиков в пятницу обсудили с экспертным сообществом, блогерами и журналистами предстоящие изменения в правилах упрощённого оформления ДТП без участия полицейских — европротокола.

Уже осенью наиболее продвинутые автомобилисты с помощью специализированных мобильных приложений смогут существенно упростить для себя эту процедуру, к которой многие водители по-прежнему относятся с недоверием.

Исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев в своей речи отметил, что процент ДТП, оформляемых без участия сотрудников полиции, стремительно растёт.

В прошлом году в России произошло около 2,5 млн мелких аварий, из которых сотрудники полиции оформили 1,9 млн. Свыше 620 тысяч урегулировали с помощью европротокола сами участники движения. Для этого число участников столкновения должно быть не больше двух, у обоих водителей должен быть полис ОСАГО. При этом в ДТП не должно быть пострадавших.

Уфимцев считает, что уже в ближайшие годы, во многом благодаря осенним поправкам и доработанному мобильному приложению РСА «ДТП.Европротокол», доля аварий, оформляемых без участия полицейских, увеличится до 50%.

С 1 октября, напомнил Уфимцев, попавшие в аварию водители, которые заполнят только бумажный бланк европротокола, смогут рассчитывать на максимальную выплату по ущербу до 100 тыс. рублей. Если ущерб больше — до 400 тысяч рублей.

Если разногласий у участников аварии нет, то, помимо бумажного извещения, понадобится загрузить информацию о ДТП через мобильное приложение «ДТП.Европротокол».

В случае же, если участники столкновения придерживаются разных мнений о случившемся, они также смогут оформить всё самостоятельно с помощью извещения и мобильного приложения, но максимальная выплата в этом случае не будет превышать 100 тыс. рублей.

Кроме того, с 1 ноября в пилотном режиме в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях будет запущен сервис «Оформление европротокола онлайн», что позволит автомобилистам через портал госуслуг и разработанное Центробанком мобильное приложение «Помощник ОСАГО» самостоятельно оформлять извещения о ДТП полностью в электронном виде.

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Оформлять ДТП с лимитом выплат до 400 тыс. рублей можно будет на смартфоне одного из участников. Второму участнику не обязательно будет вводить свои персональные данные на чужом аппарате.

Способы идентификации всех участников аварии обсуждаются. Один из вариантов — это подтверждающее письмо, отосланное на почту второго водителя, который сможет так заверить все данные. Однако привязка к госуслугам, а значит, и наличие аккаунта в этом сервисе, в любом случае будет обязательна. Результаты рассмотрения страхового случая также можно будет получить дистанционно.

По словам Уфимцева, эксперимент продлится около года. Если итоги будут удачными, то сервис будет модернизирован и доработан, а затем распространён на всей территории Российской Федерации.

Сложнее ситуация с оформлением европротокола при помощи системы ЭРА-ГЛОНАСС, которая позволяет передавать некорректируемую информацию о ДТП в автоматизированную информационную систему ОСАГО. Если автомобиль оборудован приёмником ГЛОНАСС, то обоюдное согласие по обстоятельствам ДТП при оформлении европротокола не требуется.

Система сама должна передавать данные о столкновении. Однако участники встречи высказали озабоченность, что сейчас проверить, зафиксировала ли система сам факт столкновения и передала данные, пока никак нельзя.

Теоретически это должно происходить автоматически, но если возникли сомнения, то удостовериться в этом сложно — оператор системы ЭРА-ГЛОНАСС, если выйти с ним на связь с места аварии, пока такую информацию не даёт. Тем более что далеко не все типы приёмников ГЛОНАСС способны зафиксировать мелкое столкновение, которое как раз и подпадает под европротокол.

В связи с рядом неурегулированных вопросов и небольшим процентом приёмников ГЛОНАСС в автомобилях в РСА не скрывают, что делают основную ставку в развитии европротокола именно на мобильные приложения.

В свою очередь, замглавы ГИБДД России Владимир Кузин подчеркнул, что Госавтоинспекция в рамках своей компетенции активно поддерживает дальнейшее совершенствование процедуры европротокола, развитие которой позволяет значительно уменьшить количество заторов, неизбежно возникающих в результате практически любых, даже самых незначительных, дорожно-транспортных происшествий.

Кроме того, на оформление мелких аварий сотрудники Госавтоинспекции, чья штатная численность за последние годы заметно сократилась и сейчас составляет менее 90 тыс. человек, вынуждены тратить много времени и сил.

Впрочем, по словам Кузина, и само количество мелких ДТП за последние годы сократилось, причём значительно. В прошлом году их было зафиксировано около 2,5 млн, хотя в предыдущие годы доходило до 3,5 млн.

Замглавы ГИБДД РФ также отметил, что если водители после мелкой аварии обращаются в полицию, то при наличии всех необходимых условий для европротокола им тщательно объясняется процедура самостоятельного оформления ДТП. Но если автомобилисты после этого всё равно хотят дождаться приезда сотрудников, то полицейские обязательно приедут.

«Когда речь идёт о деньгах, гладко, конечно, не будет. Шероховатости с европротоколом неизбежны, — прокомментировал итоги рабочей встречи автоэксперт Пётр Шкуматов. — Но есть очевидный факт: автомобилистам надо готовиться самостоятельно оформлять мелкие ДТП. В ближайшие годы этот тренд будет усиливаться. Да, есть подводные камни, есть спорные моменты, но видно, что ГИБДД и страховщики бесповоротно встали на этот путь и назад дороги нет: нужно учиться самостоятельности».