Равнозначность полисов ОСАГО и наказание для покинувших место ДТП: в Госдуме одобрили автомобильные законопроекты

Депутаты Госдумы в окончательном, третьем чтении утвердили два законопроекта, затрагивающие автомобилистов. Первый документ уравнивает электронную и бумажную версии страховых полисов, отменяет запрет на перестрахования рисков по ОСАГО, а также вводит цифровые европротоколы. По мнению экспертов, нововведения упростят жизнь водителей. Между тем вторая инициатива ужесточает наказание для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором есть пострадавшие или погибшие.

В среду, 17 апреля, депутаты Государственной думы в третьем, окончательном чтении приняли поправки к законодательству об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Новые нормы призваны облегчить жизнь автомобилистам.

Отныне законом уравниваются бумажные и электронные страховые полисы — теперь каждому договору ОСАГО будет присваиваться уникальный номер для идентификации страховщика и подтверждения достоверности полиса. Кроме того, сотрудники таможни смогут проверять наличие ОСАГО или международной страховки у иностранцев, въезжающих в Россию на своих автомобилях.

«Это нововведение упростит автомобилистам жизнь. Больше не нужно будет возить полис с собой, достаточно знать его номер. К тому же электронный полис ОСАГО — не только требование современной жизни, но и защита от липовых страховщиков», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Вместе с тем меняются правила компенсации страховыми компаниями своих расходов на возмещение ущерба водителям, которые пострадали в спровоцированных пешеходами ДТП. К пешеходам, которые получили травмы в результате ДТП, а также к их родственникам в случае гибели пешехода отныне нельзя предъявлять требования о выплате компенсации.

«Сегодня поступает много жалоб от родственников погибших пешеходов на требования страховых компаний компенсировать им расходы на ремонт автомобилей. Несправедливо, когда с людей, потерявших близкого человека, требуют оплаты ремонта машины, ставшей причиной трагедии», — подчеркнул Володин.

Кроме того, сотрудники таможни получают право проверять наличие ОСАГО или международной страховки у въезжающих в страну на своих автомобилях иностранцев.

Вдобавок отменяется запрет на перестрахование рисков по ОСАГО. До этого момента автогражданка была единственным видом имущественного страхования, риски по которому не передавались в перестрахование.

«Это очень правильная идея. Весь страховой мир давно работает на принципе перестрахования, многие страховщики свои риски перестраховывают в более крупных финансовых структурах. В отношении института ОСАГО был запрет. Сейчас, если страховые компании смогут риски перестраховать, это означает, что они будут нести меньшие финансовые потери», — заявил в беседе с RT адвокат Сергей Радько.

Вместе с тем законом вводится возможность заполнения европротокола, оформляемого водителями при ДТП без участия сотрудников полиции, в электронном виде.

«Это гораздо удобнее: не все умеют правильно заполнять бумажки. Но самое главное, что эти документы поступят в страховую компанию быстро, вместо того чтобы направлять их по почте или лично», — подчеркнул юрист.

Оставление места ДТП и пьяные водители

В то же время Госдума утвердила в заключительном чтении законопроект об ужесточении наказания для виновников аварии, скрывшихся с места ДТП, в котором есть пострадавшие и погибшие. Документом вносятся правки в статьи 264 и 264.1 УК РФ и в статью 12.27 Кодекса об административных правонарушениях.

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Согласно законодательной инициативе, теперь оставление места аварии приравнивается к ответственности за совершение ДТП в состоянии опьянения. Таким образом, если водитель скрылся с места дорожно-транспортного происшествия, в котором потерпевший получил тяжкий вред здоровью, то ему грозит до четырёх лет лишения свободы, в случае смерти одного из участников ДТП — от двух до семи лет. При гибели двух или более лиц водителю грозит от четырёх до девяти лет.

На данный момент автомобилисту, покинувшему место аварии, грозит лишение права управления автомобилем на срок от 1 года до 1,5 лет или административный арест на срок до 15 суток.

«За каждое правонарушение автовладелец должен нести ответственность. Если он садится за руль транспортного средства, если сбил человека, то убегать от проблем — это самое последнее дело. Если причинил вред — останься, дождись, признайся. Если убежал, то ответственность должна быть больше, я полностью солидарен с новым законопроектом», — подчеркнул автоюрист Дмитрий Славнов в разговоре с RT.

При этом руководитель системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль выступил за ещё более жёсткое наказание для тех, кто убегает с места ДТП.

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«Я считаю, что надо приравнять это к умышленному убийству и давать до 15 лет — это было бы эффективно. Увеличивать штрафы, чтобы они были колоссальными. Обязать человека, который повинен в жертвах, компенсировать финансовые потери семье», — заявил собеседник RT.

Отметим, что сейчас в Госдуму внесён ещё один законопроект. Согласно документу, который депутаты рассматривают 17 апреля в первом чтении, ужесточается наказание автомобилистам, которые находились за рулём в состоянии алкогольного опьянения и стали виновниками ДТП, в которых пострадали или погибли люди.

Инициативой предлагается наказывать пьяных водителей следующим образом: за причинение тяжкого вреда здоровью — от 3 до 7 лет лишения свободы, за гибель человека — от 5 до 12 лет, за гибель двух и более лиц — от 8 до 15 лет.

«Правила дорожного движения продиктованы трагическими случаями из жизни. Усиление ответственности за «пьяные ДТП» должно снизить их количество», — пояснял Володин.