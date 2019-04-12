Работы по регламенту: как в России будет регулироваться автотюнинг

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Согласно документу, чтобы внести изменения в конструкцию машины, необходимо будет получить разрешение от специализированной лаборатории, а потом зарегистрировать новшества в Госавтоинспекции. При этом владелец транспортного средства не имеет права заменять кузов и шасси автомобиля, а также уничтожать идентификационный номер. Новые правила вступят в силу 1 июня.

В России появились правила, по которым можно вносить изменения в конструкцию автомобилей или любых других колёсных транспортных средств. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«В частности, установлены требования к документам, которые необходимо в этом случае предоставить, определён перечень изменений конструкции находящихся в эксплуатации машин, после которых они должны быть признаны единичными транспортными средствами. В результате возможность проведения оценки соответствия машины в нарушение требований технического регламента будет исключена», — отмечается на сайте правительства.

«Принятое решение позволит сделать государственный надзор в сфере проверки выполнения требований к транспортным средствам, находящимся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию более прозрачным и понятным», — говорится в пояснительной записке.

Согласно новым правилам, владелец должен обратиться в Госавтоинспекцию и получить разрешение на внесение изменений в конструкцию своего транспорта. При этом на транспортное средство не должен быть наложен запрет на совершение регистрационных действий.

Кроме того, до обращения за разрешением необходимо получить заключение предварительной технической экспертизы из испытательной лаборатории о том, возможно ли внести изменения. Транспортное средство с внесёнными изменениями должно соответствовать характеристикам той категории, к которой относится.

Такие лаборатории будут вноситься в единый реестр органов по оценке Евразийского экономического союза.

Постановление вступит в силу 1 июня 2019 года. До этого времени МВД России должно будет утвердить регламенты по предоставлению госуслуги выдачи разрешения на изменение транспорта, а также выдачи свидетельства на транспортное средство, в которое уже внесены изменения.

РИА Новости

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Неприкосновенность VIN, кузова и шасси

При этом по новым правилам нельзя вносить изменения, в результате которых будет уничтожен идентификационный номер (VIN), увеличена максимально разрешённая масса или база транспортного средства. Запрещено также заменять кузов и шасси автомобиля, грузовика или автобуса целиком или по частям.

Также нельзя будет устанавливать на транспортные средства грузоподъёмное оборудование для самостоятельной погрузки или выгрузки товара, если до этого не была проведена оценка пригодности этого новшества для транспортного средства.

После внесения всех изменений необходимо ещё раз обратиться в то же самое отделение Госавтоинспекции. При этом если владелец установил газовое оборудование, то необходимо предоставить декларацию той организации, которая проводила работы.

Стоит отметить, что если в конструкцию транспортного средства вносились изменения, которые были предусмотрены производителем, то разрешение оформлять не надо.

«До настоящего времени порядок утверждён не был»

До этого внесение изменений в конструкцию автомобиля не было чётко регламентировано. Из-за этого процесс автотюнинга был сложным и запутанным, отметили в правительстве.

«До настоящего времени порядок внесения изменений в конструкцию машин утверждён не был, что делало этот процесс сложным, запутанным и дорогостоящим для автовладельцев. Подписанным постановлением такой порядок утверждён», — говорится на сайте кабмина.

Новые правила смогут значительно облегчить эти процедуры, убеждён глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев.

«Нужно сказать, что появление этих правил — это некое позитивное новшество… То, что водитель должен предоставить заключение технической экспертизы, выданное испытательной лабораторией, конечно, будет стоить каких-то денег, но тем не менее людям будет понятно, стоит вносить изменения или нет», — сказал он RT.

Канаев считает, что после введения этих правил повысится уровень безопасности на дорогах, тогда как элемент коррупции будет снижен. Однако эксперт подчеркнул необходимость контролировать реализацию этого постановления.

«Это очень важный момент. Насколько эта схема будет рабочей, нужно смотреть по тому, как она будет введена в действие, и на практике вносить изменения», — заключил глава ФАР.