Эксперт оценил утверждение изменений в правилах автотюнинга

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Анастасия Румянцева
Глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев прокомментировал RT утверждение премьер-министром Дмитрием Медведевым правил тюнинга автомобилей.
Эксперт оценил утверждение изменений в правилах автотюнинга
  • РИА Новости

Согласно им, автовладелец сможет изменять конструкцию транспортного средства с разрешения Госавтоинспекции, предварительно получив заключение технической экспертизы от испытательной лаборатории.

По словам Канаева, появление чётко прописанных правил поможет сделать процесс более понятным для автовладельца.

«Нужно сказать, что появление этих правил — это некое позитивное новшество… То, что водитель должен предоставить заключение технической экспертизы, выданное испытательной лабораторией, конечно, будет стоить каких-то денег, но тем не менее людям будет понятно, стоит ли вносить изменения или нет», — пояснил эксперт.

Он также добавил, что это повысит уровень безопасности и поможет бороться с коррупцией.

«Это очень важный момент. Насколько это схема будет рабочая, нужно смотреть по тому, как она будет введена в действие, и на практике вносить изменения», — заключил Канаев.

Ранее сообщалось, что Медведев утвердил порядок внесения изменений в конструкции автомобилей и другого транспорта.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

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