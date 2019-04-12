Медведев утвердил требования к автотюнингу

Короткая ссылка
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок внесения изменений в конструкции автомобилей и другого транспорта. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
Медведев утвердил требования к автотюнингу
  • РИА Новости

«До настоящего времени порядок внесения изменений в конструкцию машин утверждён не был, что делало этот процесс сложным, запутанным и дорогостоящим для автовладельцев», — отмечается в пояснительной записке к документу.

В кабмине выразили надежду, что новое постановление позволит сделать государственный надзор в данной сфере «более прозрачным и понятным».

В частности, оно устанавливает требования к необходимой документации, которая предоставляется при внесении изменений в конструкцию автотранспорта.

Кроме того, уточняется перечень допустимых изменений конструкций автомобилей.

В конце января в Госдуму внесли законопроект об отмене обязательного технического осмотра личного автотранспорта.

Председатель Межрегиональной общественной организации автомобилистов депутат Вячеслав Лысаков, комментируя НСН данную идею, заявил, что ответственность за техническое состояние автомобиля должен нести сам владелец.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить