Медведев утвердил требования к автотюнингу

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок внесения изменений в конструкции автомобилей и другого транспорта. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

«До настоящего времени порядок внесения изменений в конструкцию машин утверждён не был, что делало этот процесс сложным, запутанным и дорогостоящим для автовладельцев», — отмечается в пояснительной записке к документу.

В кабмине выразили надежду, что новое постановление позволит сделать государственный надзор в данной сфере «более прозрачным и понятным».

В частности, оно устанавливает требования к необходимой документации, которая предоставляется при внесении изменений в конструкцию автотранспорта.

Кроме того, уточняется перечень допустимых изменений конструкций автомобилей.

В конце января в Госдуму внесли законопроект об отмене обязательного технического осмотра личного автотранспорта.

Председатель Межрегиональной общественной организации автомобилистов депутат Вячеслав Лысаков, комментируя НСН данную идею, заявил, что ответственность за техническое состояние автомобиля должен нести сам владелец.