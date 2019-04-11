Эксперт прокомментировал предложение ужесточить наказание за «пьяные» ДТП

Председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков в беседе с Nation News прокомментировал предложение ужесточить наказание водителей, которые в состоянии алкогольного опьянения совершили аварию, повлёкшую гибель людей.

Как считает Цветков, отвечать за такие действия нужно как за умышленное убийство. По мнению эксперта, также необходимо ужесточить наказание за сам факт того, что человек сел за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а за повторное нарушение — пожизненно лишать водительских прав.

«Однако необходимо не только наказывать по факту, но и активнее заниматься предупреждением подобных преступлений. Нужно своевременно выявлять и адекватно наказывать пьяниц за рулём, прежде всего до, а не только после совершения смертельного ДТП», — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что Верховный суд и правительство поддержали ужесточение наказания за «пьяные» ДТП.

Зампред Всероссийского общества автомобилистов Николай Матвеев в беседе с URA.RU прокомментировал идею повысить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч с 500 до 3000 рублей.