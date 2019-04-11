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Эксперт прокомментировал предложение ужесточить наказание за «пьяные» ДТП

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Председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков в беседе с Nation News прокомментировал предложение ужесточить наказание водителей, которые в состоянии алкогольного опьянения совершили аварию, повлёкшую гибель людей.
Эксперт прокомментировал предложение ужесточить наказание за «пьяные» ДТП
  • РИА Новости

Как считает Цветков, отвечать за такие действия нужно как за умышленное убийство. По мнению эксперта, также необходимо ужесточить наказание за сам факт того, что человек сел за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а за повторное нарушение — пожизненно лишать водительских прав.

«Однако необходимо не только наказывать по факту, но и активнее заниматься предупреждением подобных преступлений. Нужно своевременно выявлять и адекватно наказывать пьяниц за рулём, прежде всего до, а не только после совершения смертельного ДТП», — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что Верховный суд и правительство поддержали ужесточение наказания за «пьяные» ДТП.

Зампред Всероссийского общества автомобилистов Николай Матвеев в беседе с URA.RU прокомментировал идею повысить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч с 500 до 3000 рублей.

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