Эксперт прокомментировал предложение ужесточить наказание за «пьяные» ДТП
- РИА Новости
Как считает Цветков, отвечать за такие действия нужно как за умышленное убийство. По мнению эксперта, также необходимо ужесточить наказание за сам факт того, что человек сел за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а за повторное нарушение — пожизненно лишать водительских прав.
«Однако необходимо не только наказывать по факту, но и активнее заниматься предупреждением подобных преступлений. Нужно своевременно выявлять и адекватно наказывать пьяниц за рулём, прежде всего до, а не только после совершения смертельного ДТП», — отметил эксперт.
Ранее сообщалось, что Верховный суд и правительство поддержали ужесточение наказания за «пьяные» ДТП.
Зампред Всероссийского общества автомобилистов Николай Матвеев в беседе с URA.RU прокомментировал идею повысить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч с 500 до 3000 рублей.