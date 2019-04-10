ВС и правительство поддержали ужесточение наказания за «пьяные» ДТП
- РИА Новости
«В ходе консультаций Верховный суд и правительство поддержали предложение ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей», — цитирует спикера ГД РИА Новости.
По его словам, это будет отдельный законопроект с поправками в УК.
Так, в случае гибели одного человека предлагается установить срок лишения свободы от пяти до двенадцати лет, а двух и более лиц — от восьми до пятнадцати лет.
Ранее Володин призвал ужесточить наказание за «пьяные» ДТП, в которых погибли люди.
Также поступило предложение изымать в собственность государства машины за повторное «пьяное» нарушение в течение года.