ВС и правительство поддержали ужесточение наказания за «пьяные» ДТП

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Верховный суд и правительство России поддержали предложение ужесточить наказание водителей, которые в состоянии алкогольного опьянения совершили аварию, повлёкшую гибель людей. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
ВС и правительство поддержали ужесточение наказания за «пьяные» ДТП
  • РИА Новости

«В ходе консультаций Верховный суд и правительство поддержали предложение ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей», — цитирует спикера ГД РИА Новости.

По его словам, это будет отдельный законопроект с поправками в УК.

Так, в случае гибели одного человека предлагается установить срок лишения свободы от пяти до двенадцати лет, а двух и более лиц — от восьми до пятнадцати лет.

Ранее Володин призвал ужесточить наказание за «пьяные» ДТП, в которых погибли люди.

Также поступило предложение изымать в собственность государства машины за повторное «пьяное» нарушение в течение года.

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