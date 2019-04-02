В Госдуме призвали ужесточить наказание за «пьяное» ДТП с жертвами

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что необходимо ужесточить наказание водителей, которые в состоянии алкогольного или наркотического опьянения совершили аварию, повлёкшую гибель людей.
В Госдуме призвали ужесточить наказание за «пьяное» ДТП с жертвами
  • РИА Новости

Как отметил парламентарий, почти каждый день СМИ сообщают о «страшных авариях, совершённых по вине пьяных водителей, в которых гибнут дети, целые семьи».

«Такие действия водителей надо приравнивать по уровню общественной опасности к умышленным убийствам, и ответственность должна быть соответствующая. Сел за руль в состоянии опьянения, значит имел умысел», — цитирует Интерфакс Володина.

По его словам, данный вопрос в настоящее время прорабатывается с участием профильных комитетов.

«Не исключаю, что данная законодательная инициатива может быть рассмотрена уже в текущей сессии», — добавил он.

Ранее депутат Госдумы Максим Иванов выступил с инициативой изымать в собственность государства автомобили тех, кто повторно попался в состоянии алкогольного опьянения в течение года.

Осенью 2018 года в нижнюю палату парламента внесли законопроект, который предусматривает увеличение срока лишения свободы за повторное вождение в нетрезвом виде. 

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