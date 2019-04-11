В России составили рейтинг регионов с самыми опасными дорогами

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Межрегиональный общественный центр «За безопасность российских дорог» составил рейтинг регионов с самыми опасными дорогами.
В России составили рейтинг регионов с самыми опасными дорогами
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование.

Отмечается, что при составлении списка учитывался ряд показателей: количество ДТП по причине неудовлетворительных дорожных условий (НДУ), число раненых и погибших в таких авариях, протяжённость автодорог региона и размер автопарка.

По данным центра, самые опасные дороги оказались в Челябинской области, где суммарный индекс безопасности составил 3,05. Уточняется, что в это регионе число ДТП по причине НДУ превысило 4,3 тыс. В итоге в данных авариях погибли 356 человек.

Второе место в рейтинге досталось Омской области, а замыкает тройку Саратовская область.

Самой безопасной, согласно исследованию центра, является Томская область с индексом 1,05. Следом за ней идёт Тамбовская и Тюменская области.

В феврале телеканал «360» передавал, что в Московской области заявили о снижении смертности в результате дорожно-транспортных происшествий на 8,3% в 2018 году.

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