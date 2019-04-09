Власти Москвы заявили о росте числа ДТП с участием такси в городе на 25% в 2018 году

Заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Дмитрий Пронин заявил, что число ДТП с участием такси в столице в 2018 году выросло на 25%.

«Количество ДТП в Москве в 2018 году с участием такси: плюс 17% — количество раненых, плюс 25% — количество ДТП, плюс 14% — количество погибших», — цитирует его РИА Новости.

По словам Пронина, причинами такого роста могло стать в том числе увеличение числа заказов, продолжительности рабочего дня, слабый контроль за водительским составом.

Ранее сообщалось, водители с какими именами наиболее часто попадают в аварии в Москве.

В феврале телеканал «360» передавал, что в Московской области заявили о снижении смертности в результате дорожно-транспортных происшествий на 8,3% в 2018 году.