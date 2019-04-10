«Порядок достигается неотвратимостью наказания»: как идея ГИБДД повысить штрафы может сказаться на дорожной обстановке

ГИБДД предложила шестикратное увеличение штрафа за превышение скорости на 20—40 км/ч и отмену льгот для систематических нарушителей скоростного лимита. В ходе общественных слушаний в Госдуме представители Госавтоинспеции указали, что несоблюдение скоростного режима является самым распространённым видом нарушений ПДД. Также в нижнюю палату внесли законопроект об ужесточении наказаний за совершение ДТП в состоянии опьянения. Как считают эксперты, увеличение суммы штрафов не слишком отразится на количестве нарушений, так как большую роль играет неотвратимость наказания.

Государственная автоинспекция представила новые предложения, направленные на улучшение ситуации на дорогах России. О них стало известно на общественных слушаниях на тему «Стратегия безопасности дорожного движения», прошедших в Госдуме с участием парламентариев, представителей федеральных ведомств, региональных органов власти, а также специалистов и экспертов дорожно-транспортной отрасли.

Как отметил заместитель руководителя ГИБДД Олег Понарьин, превышение скорости является основным фактором, приводящим к авариям и гибели людей. В частности, превышение скоростного лимита является самым распространённым нарушением ПДД.

В этой связи ведомство выступило с рядом инициатив по ужесточению ответственности за такие нарушения. Первая из них предполагает шестикратное увеличение штрафа.

«Мы предлагаем кратно увеличить размер штрафа за превышение скорости в пределах 20—40 км/ч до трёх тысяч рублей», — заявил Олег Понарьин. В настоящее время санкция за такое превышение скорости составляет 500 рублей.

Введение подобной меры должно предотвратить рост количества ДТП, связанных с нарушением скоростного лимита, уверен Понарьин.

Ещё одна инициатива может затронуть автомобилистов, систематически нарушающих правила дорожного движения.

«Предлагаем исключить для лиц, неоднократно превышающих скорость, возможность уплаты половины штрафа. Также, по нашему мнению, целесообразно ввести увеличенный размер штрафа для систематических нарушений скоростного режима, начиная с превышения на 20 км/ч», — подчеркнул представитель Госавтоинспекции.

Кроме того, в ведомстве выступают за введение административной ответственности за превышение скорости на 10—20 км/ч. В марте о поддержке этого предложения говорил глава ГИБДД Михаил Черников.

РИА Новости

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Одновременно в Госдуму внесли законопроект об ужесточении уголовной ответственности за совершение в состоянии опьянения ДТП, которое повлекло за собой тяжкий вред здоровью или гибель людей. Так, в случае причинения тяжкого вреда здоровью водителю может грозить от трёх до семи лет тюремного заключения (в настоящее время максимальная санкция — до четырёх лет).

«Если в ДТП, которое совершил пьяный водитель, погиб один человек, то наказанием станет от пяти до 12 лет лишения свободы (по действующему законодательству — от двух до семи лет). В случае гибели двух или более лиц водителю, который сел пьяным за руль, грозит от восьми до 15 лет лишения свободы (сейчас — от четырёх до девяти лет)», — говорится в сообщении на сайте Госдумы.

Ежегодно в результате аварий, совершённых пьяными водителями, гибнет более четырёх тысяч человек, более 20 тысяч становятся инвалидами, заметил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Представьте себе, за пять лет под колёсами пьяных водителей исчезает город», — сказал Володин.

«Изучая этот вопрос, мы пришли к выводу, что нам необходимо менять законодательство, для того чтобы остановить это», — заметил председатель Госдумы.

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«Порядок на дороге наводится не суммой штрафов»

По мнению координатора движения «Общество синих ведёрок» автоэксперта Петра Шкуматова, повышение штрафов за превышение скорости в пределах 20—40 км/ч нелогично, поскольку множество дорожных камер установлены не в соответствии с ГОСТом.

«Сейчас люди в этом случае платят со скидкой 250 рублей и машут рукой, а если будут полторы тысячи рублей да ещё и скидка далеко не для всех, то, конечно, у автомобилистов будет массовое недовольство, так как большинство из них нарываются на штраф неумышленно», — сказал собеседник RT.

Также он назвал расплывчатой формулировку о «систематических нарушителях» скоростного лимита, которые лишатся возможности оплачивать штрафы со скидкой в 50%.

«В ГИБДД заявили, что скидки лишатся водители, которые систематически не соблюдают скоростной режим. Это самое распространённое нарушение, особенно в крупных городах, где много камер. Поэтому здесь это очень важный момент — сколько и в какой период нужно допустить нарушений, чтобы потерять право на скидку», — заметил Шкуматов.

Глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев в беседе с RT также назвал «абсолютно нерабочей» с правовой точки зрения идею отмены скидки при оплате штрафа.

«Я напомню, что скидка на оплату штрафов вводилась для того, чтобы улучшить их довольно плохую собираемость, но ведь у большинства водителей таких штрафов как минимум три-четыре. Как тогда увеличивать собираемость, если это большинство уже под льготу не попадает?» — задался вопросом эксперт.

Ситуационный центр организации дорожного движения Москвы

РИА Новости

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Порядок на дороге наводится не суммой штрафов, а неотвратимостью наказания, считает вице-президент ФАР Дмитрий Клевцов.

«На данный момент у нас на дороге повсеместно используются автоматические системы фотофиксации нарушений, благодаря которым и достигается неотвратимость наказания. Несмотря на то что есть определённые перегибы, с точки зрения профилактики административных правонарушений это является эффективным инструментом. Поэтому увеличение штрафов сильно не отразится на ситуации. Может произойти кратковременное изменение динамики, а потом всё вернётся обратно», — заявил он в разговоре с RT.