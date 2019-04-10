В Федерации автовладельцев оценили идею увеличения штрафа за превышение скорости

Вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов в разговоре с RT прокомментировал предложение Госавтоинспекции увеличить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч до 3 тыс. рублей.

«Порядок на дороге наводится не суммой штрафов, а неотвратимостью наказания. На данный момент у нас на дороге повсеместно используются автоматические системы фотофиксации нарушений, благодаря которым и достигается неотвратимость наказания. Несмотря на то что есть определённые перегибы, с точки зрения профилактики административных правонарушений это является эффективным инструментом. Поэтому увеличение штрафов сильно не отразится на ситуации. Может произойти кратковременное изменение динамики, а потом всё вернётся обратно», — сказал он.

По словам Клевцова, граждане нарушают правила дорожного движения не в силу своей безответственности.

«Всё зависит от эффективности системы обеспечения водителя информацией. Речь идёт об отсутствии дорожных знаков, разметки, о несоответствии дорожного покрытия скоростному режиму. Поэтому я сомневаюсь, что данная инициатива приведёт к существенному уменьшению количества административных штрафов», — заключил он.

Ранее Госавтоинспекция предложила увеличить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч до 3 тыс. рублей.