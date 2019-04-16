«Абсолютно абсурдная идея»: как в России отреагировали на информацию о возможном введении платных перекрёстков

В России обсуждают создание платных перекрёстков. По мнению специалистов Национальной технологической инициативы «Автонет», такая мера позволит разгрузить некоторые участки дорог. В Госдуме назвали идею абсурдной. Как подчеркнули депутаты, это приведёт к росту социальной напряжённости. Эксперты также негативно отнеслись к предложению ввести плату за движение по дорогам общего пользования. Аналитики считают, что радикальная мера вряд ли повлияет на трафик.

В России предложили* ввести платные перекрёстки, чтобы избавиться от пробок на дорогах. Данную идею выдвинули специалисты Национальной технологической инициативы «Автонет». По их мнению, введение платы за проезд по такому участку дороги в определённые часы приведёт к тому, что водители будут тщательнее подходить к организации своего маршрута и времени поездок. При этом уменьшение трафика на 10—20% в тех местах, где образуются пробки, позволит проехать оставшимся водителям, которые заплатят за проезд ради экономии времени.

Соответствующий эксперимент планируется провести в 2020 году в рамках проекта «Умный город». Отмечается, что нововведение смогут опробовать автомобилисты Липецка, Нижнего Новгорода или Ульяновска.

«Затор в пробке означает рост расхода бензина, дополнительную амортизацию транспорта, помехи в рабочем графике людей, которые застряли на дороге», — пояснили в «Автонете».

При этом в организации приводят сравнение с экспериментом подобного рода в Стокгольме, где на перекрёстках установили радары и камеры, а средства списывались с банковского счёта водителя. Подобная мера привела к снижению пробок на 22%, сокращению числа ДТП на 10%.

На прошлой неделе в Госдуме состоялись общественные слушания на тему «Стратегия безопасности дорожного движения». Госавтоинспекция предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч и отменить скидку на штраф при оперативной оплате для систематических нарушителей. Подобную инициативу в ведомстве обосновали тем, что по статистике самым распространённым видом нарушений ПДД является несоблюдение скоростного режима.

Кроме того, в нижнюю палату парламента РФ внесли законопроект об ужесточении уголовной ответственности за совершение в состоянии опьянения ДТП, которое повлекло за собой тяжкий вред здоровью или гибель людей. Рассмотрение документа в первом чтении запланировано на среду, 17 апреля.

«Правила дорожного движения продиктованы трагическими случаями из жизни. Усиление ответственности за «пьяные ДТП» должно снизить их количество», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Госдума против

В Госдуме раскритиковали инициативу специалистов «Автонета». По мнению члена комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрия Ионина, подобное предложение ни в коем случае нельзя принимать.

«Дальше — шлагбаумы на тротуарах, и получится имущественная сегрегация, есть деньги — езди, нет денег — сиди дома. Это неправильно. Инфраструктура общая, а все инициативы — платные дороги, перекрёстки, могут быть приняты только в случае, если это альтернатива. Не актуально категорически, только социальное напряжение вырастет, а уж каким-то пробкам это точно не поможет», — заявил собеседник RT.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов назвал инициативу о платных перекрёстках абсурдной.

«Абсолютно абсурдная идея, недопустимая. Делать дороги для богатых и чиновников, мы в ЛДПР категорически в этим не согласны. Мы этот абсурд ни в коем случае поддерживать не будем», — цитирует РИА Новости парламентария.

Также по теме «Порядок достигается неотвратимостью наказания»: как идея ГИБДД повысить штрафы может сказаться на дорожной обстановке ГИБДД предложила шестикратное увеличение штрафа за превышение скорости на 20—40 км/ч и отмену льгот для систематических нарушителей...

«Это напоминает какой-то сюр»

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в разговоре с RT назвал идею о платных перекрёстках «очередной данью, которая принципиально не повлияет на трафик».

«Это напоминает какой-то сюр. Мне кажется, что это явно не очень неприглядная идея. Швеция — это Швеция, Россия — это Россия. Сегодня, мне кажется, 80% передвигающихся по городу (не только Москва, но и пробочные периферийные города) перемещаются по навигатору, в котором установлено приложение, которое показывает пробки», — подчеркнул он.

Как добавил партнёр аналитического агентства «Автостат», эксперт Игорь Моржаретто, специалисты «Автонета» в попытке использовать европейский опыт забыли про условия и состояние дорожной сети в России.

«Мне кажется, что идея любопытная, но несколько странная для нашей страны. У нас меньше дорожная сеть, чем в Европе и Америке. Введение такой платы за перекрёсток без наличия другого перекрёстка, где можно проехать без пробки, социально опасно», — указал он в беседе с RT.

* Как позднее пояснили в «Автонете», на данный момент предложений о введении платных перекрёстков не поступало. Эта тема и связанные с ней риски будут обсуждаться 24 апреля на Международном навигационном форуме.