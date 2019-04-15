Правительство передумало вводить видеофиксацию техосмотра

Поправки ко второму чтению законопроекта о техосмотре автомобилей исключают обязательную видеофиксацию процедуры. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.

По его словам, правительство решило ограничиться двумя фотографиями — с начала и завершения техосмотра.

Как передаёт Интерфакс, ожидается, что документ будет рассмотрен Госдумой во втором чтении 16 апреля.

В первом чтении проект, внесённый кабмином, был принят в декабре 2018 года. Он предусматривал введение обязательной фиксации на фото и видео процедуры техосмотра транспортных средств.

Предполагалось, что это позволит избежать выдачи «серых» диагностических карт.