Правительство передумало вводить видеофиксацию техосмотра
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По его словам, правительство решило ограничиться двумя фотографиями — с начала и завершения техосмотра.
Как передаёт Интерфакс, ожидается, что документ будет рассмотрен Госдумой во втором чтении 16 апреля.
В первом чтении проект, внесённый кабмином, был принят в декабре 2018 года. Он предусматривал введение обязательной фиксации на фото и видео процедуры техосмотра транспортных средств.
Предполагалось, что это позволит избежать выдачи «серых» диагностических карт.