Правительство передумало вводить видеофиксацию техосмотра

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Поправки ко второму чтению законопроекта о техосмотре автомобилей исключают обязательную видеофиксацию процедуры. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.
Правительство передумало вводить видеофиксацию техосмотра
  • © РИА Новости

По его словам, правительство решило ограничиться двумя фотографиями — с начала и завершения техосмотра.

Как передаёт Интерфакс, ожидается, что документ будет рассмотрен Госдумой во втором чтении 16 апреля.

В первом чтении проект, внесённый кабмином, был принят в декабре 2018 года. Он предусматривал введение обязательной фиксации на фото и видео процедуры техосмотра транспортных средств.

Предполагалось, что это позволит избежать выдачи «серых» диагностических карт.

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