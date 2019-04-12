Ленинградская область заняла 15-е место в списке регионов с самыми опасными дорогами

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Ленинградская область заняла 15-е место в рейтинге регионов с самыми опасными дорогами, который составил межрегиональный общественный центр «За безопасность российских дорог». Об этом сообщают «Невские новости».
Ленинградская область заняла 15-е место в списке регионов с самыми опасными дорогами
  • РИА Новости

Индекс безопасности Ленобласти составил 1,50. За год регион улучшил своё положение на четыре позиции.

Санкт-Петербург оказался на 29-м месте с индексом безопасности в 1,99.

Ранее сообщалось, что самые опасные дороги оказались в Челябинской области, где суммарный индекс безопасности составил 3,05.

При составлении списка учитывался ряд показателей: количество ДТП по причине неудовлетворительных дорожных условий, число раненных и погибших в таких авариях, протяжённость автодорог региона и размер автопарка.

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