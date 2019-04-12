Ленинградская область заняла 15-е место в списке регионов с самыми опасными дорогами
- РИА Новости
Индекс безопасности Ленобласти составил 1,50. За год регион улучшил своё положение на четыре позиции.
Санкт-Петербург оказался на 29-м месте с индексом безопасности в 1,99.
Ранее сообщалось, что самые опасные дороги оказались в Челябинской области, где суммарный индекс безопасности составил 3,05.
При составлении списка учитывался ряд показателей: количество ДТП по причине неудовлетворительных дорожных условий, число раненных и погибших в таких авариях, протяжённость автодорог региона и размер автопарка.