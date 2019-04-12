Ленинградская область заняла 15-е место в списке регионов с самыми опасными дорогами

Ленинградская область заняла 15-е место в рейтинге регионов с самыми опасными дорогами, который составил межрегиональный общественный центр «За безопасность российских дорог». Об этом сообщают «Невские новости».

Индекс безопасности Ленобласти составил 1,50. За год регион улучшил своё положение на четыре позиции.

Санкт-Петербург оказался на 29-м месте с индексом безопасности в 1,99.

Ранее сообщалось, что самые опасные дороги оказались в Челябинской области, где суммарный индекс безопасности составил 3,05.

При составлении списка учитывался ряд показателей: количество ДТП по причине неудовлетворительных дорожных условий, число раненных и погибших в таких авариях, протяжённость автодорог региона и размер автопарка.