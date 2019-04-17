Автоюрист оценил ужесточение наказания для покинувших место ДТП водителей

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Анастасия Румянцева
Автоюрист Дмитрий Славнов прокомментировал RT принятие Госдумой закона об ужесточении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.
Автоюрист оценил ужесточение наказания для покинувших место ДТП водителей
  • РИА Новости

«То, что это нужно было сделать, — это факт. Бывают и пьяные, и обколотые: сбили человека — покидают (место ДТП. — RT)… За каждое правонарушение автовладелец должен нести ответственность. Если он садится за руль транспортного средства, если сбил человека, убегать от проблем — это самое последнее дело. Если причинил вред — останься, дождись, признайся. Если убежал, то ответственность должна быть больше, я полностью солидарен с новым законом», — отметил эксперт.

Ранее Госдума ужесточила наказание для покинувших место ДТП водителей.

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