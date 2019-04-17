Госдума ужесточила наказание для покинувших место ДТП водителей

Короткая ссылка
RT
Государственная дума приняла закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.
Госдума ужесточила наказание для покинувших место ДТП водителей
  • ©  Агентство городских новостей «Москва»

Если водитель скрылся с места ДТП, в котором кто-либо получил тяжкий вред здоровью, то «такое деяние будет квалифицироваться по части 2 статьи 264 УК России, предусматривающей наказание в виде принудительных работ на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет либо лишения свободы на срок до четырёх лет».

Как отмечается в сообщении, если это было ДТП, где погиб человек, то предлагается ввести наказание в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет.

В случае гибели в ДТП двух и более лиц для скрывшегося водителя предлагается ввести наказание в виде лишения свободы на срок от четырёх до девяти лет.

Ранее автоэксперт Александр Холодов в беседе с Пятым каналом оценил законопроекты, которые ужесточают наказание водителям, сбежавшим с места ДТП.

В марте депутат Государственной думы Максим Иванов предложил изымать в собственность государства автомобили тех, кто повторно попался в состоянии алкогольного опьянения в течение года. По его словам, необходимо «перенять опыт Белоруссии». Он напомнил, что нижняя палата парламента год назад отклонила подобный законопроект, поскольку к нему «были вопросы, особенно в плане правоприменения». Депутат отметил, что, «возможно, имеет смысл вернуться к этой инициативе и создать правовые механизмы для конфискации за повторное «пьяное нарушение».

По итогам 2018 года в России зафиксировали рост числа ДТП по вине нетрезвых водителей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить