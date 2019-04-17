Госдума ужесточила наказание для покинувших место ДТП водителей

Государственная дума приняла закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Если водитель скрылся с места ДТП, в котором кто-либо получил тяжкий вред здоровью, то «такое деяние будет квалифицироваться по части 2 статьи 264 УК России, предусматривающей наказание в виде принудительных работ на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет либо лишения свободы на срок до четырёх лет».

Как отмечается в сообщении, если это было ДТП, где погиб человек, то предлагается ввести наказание в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет.

В случае гибели в ДТП двух и более лиц для скрывшегося водителя предлагается ввести наказание в виде лишения свободы на срок от четырёх до девяти лет.

Ранее автоэксперт Александр Холодов в беседе с Пятым каналом оценил законопроекты, которые ужесточают наказание водителям, сбежавшим с места ДТП.

В марте депутат Государственной думы Максим Иванов предложил изымать в собственность государства автомобили тех, кто повторно попался в состоянии алкогольного опьянения в течение года. По его словам, необходимо «перенять опыт Белоруссии». Он напомнил, что нижняя палата парламента год назад отклонила подобный законопроект, поскольку к нему «были вопросы, особенно в плане правоприменения». Депутат отметил, что, «возможно, имеет смысл вернуться к этой инициативе и создать правовые механизмы для конфискации за повторное «пьяное нарушение».

По итогам 2018 года в России зафиксировали рост числа ДТП по вине нетрезвых водителей.