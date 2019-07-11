Медведев заявил о снижении НДС на плодово-ягодную продукцию до 10%
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«Принял решение о снижении НДС до 10% на плодово-ягодную продукцию», — написал Медведев.
По его словам, это должно привести к её удешевлению, а также позволит развиваться отечественному садоводческому хозяйству.
Ранее сообщалось, что Министерство сельского хозяйства России предлагает повысить качество и эффективность регулирования рынка дикоросов и не планирует вводить ограничения на сбор гражданами дикорастущих грибов и ягод.