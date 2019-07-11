Медведев заявил о снижении НДС на плодово-ягодную продукцию до 10%

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Российский премьер-министр на своей странице в Twitter заявил, что принял решение снизить НДС на плодово-ягодную продукцию до 10%.
Медведев заявил о снижении НДС на плодово-ягодную продукцию до 10%
  • © Russian Government Press Office
  • globallookpress.com

«Принял решение о снижении НДС до 10% на плодово-ягодную продукцию», — написал Медведев.

По его словам, это должно привести к её удешевлению, а также позволит развиваться отечественному садоводческому хозяйству.

Ранее сообщалось, что Министерство сельского хозяйства России предлагает повысить качество и эффективность регулирования рынка дикоросов и не планирует вводить ограничения на сбор гражданами дикорастущих грибов и ягод.

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